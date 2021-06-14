Байден двусмысленно охарактеризовал встречу с Эрдоганом

Президент США Джо Байден сегодня по итогам переговоров в Брюсселе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом дал характерную для него двусмысленную оценку, заявив, что провел очень хорошую встречу, - цитируют его журналисты из пресс-пула Белого дома.

"У нас была очень хорошая встреча", - отметил руководитель вашингтонской администрации, но когда один из журналистов попросил президента повторить это, тот ответил: "Я ничего не говорил", - передает ТАСС.

Главы двух государств сначала провели встречу тет-а-тет, а затем к ним присоединились члены делегаций. Вместе с Байденом в переговорах приняли участие его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

В целом переговоры длились менее двух часов, - добавили в пресс-пуле.