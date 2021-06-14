Евро-2020: Словакия обыграла Польшу

Только что в Санкт-Петербурге закончилась встреча 1-го тура чемпионата Европы по футболу в группе E между сборными Польши и Словакии. Победу со счетом 2:1 одержала словацкая команда.

На 18-й минуте словаки вышли вперед благодаря автоголу голкипера поляков Войцеха Щесного. На 46-й минуте полузащитник сборной Польши Кароль Линетти сделал счет равным, однако на 69-й минуте защитник словаков Милан Шкриньяр отправил второй мяч в сетку ворот поляков.

Отметим, что на 62-й минуте полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Напомним, в группе E, помимо сборных Польши и Словакии, выступают команды Испании и Швеции. Матч этих сборных состоится сегодня в Севилье. Начало - в 22:00 (мск).