В завод "Ставрополь Авто" готовы вложиться иностранные компании

К обанкротившемуся предприятию "Ставрополь Авто" проявили интерес сразу несколько иностранных компаний, занимающихся автомобилями, - сообщили в министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

"Само предприятие признано банкротом, весь его имущественный комплекс находится в залоге у ПАО "Московский индустриальный банк". Вопрос о возобновлении производства решается между компанией-инвестором, руководством банка и конкурсным управляющим. Министерство готово оказать содействие в случае реализации инвестпроекта", - рассказали в профильном ведомстве, передает "АиФ-Ставрополье".

Потенциальных инвесторов интересует возможность организации сборки на мощностях ставропольского автозавода.

Напомним, автозавод строился из расчета на производство 100 тыс машин в год, но за свой недолгий срок работы смог выпустить только 2,5 тыс автомобилей - китайских GreatWallHover.