Рухани: Иран готов увеличить уровень обогащения урана

Иран в любой момент готов увеличить степень обогащения урана до уровня, превышающего 63%, - заявил сегодня президент страны Хасан Рухани.

"Все увидели, что Иран начал обогащать уран до 63%. Если появится необходимость, то в любой момент мы можем увеличить степень обогащения", - цитирует слова президента его пресс-служба, передает ТАСС.

В любом случае Иран не стремится к получению ядерного оружия, - добавил президент, отметив, что обогащение осуществляется для нужд страны в сфере медицины, энергетической отрасли и для других секторов.