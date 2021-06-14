В Брюсселе стартовали переговоры Эрдогана и Байдена - СМИ

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден на полях саммита НАТО в Брюсселе начали двухстороннюю встерчу, - сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Переговоры лидеров, впервые проходящие в таком формате, могут продлиться около полутора часов, ранее перед началом саммита лидеры успели провести лишь короткую беседу в зале заседаний, - передает ТАСС.

Нынешних переговоров в Турции ждут с зимы. Это первая такая встреча лидеров в очном формате, она призвана открыть новую страницу в заметно охладевших отношениях двух стран. В связи с этим в Турции эту встречу считают критически важной и даже исторической для двусторонних отношений.

В рамках встречи с Байденом Эрдоган намерен поднять вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРС С-400, за которые на страну был наложен ряд санкций и она была исключена из программы истребителя F-35. Также Эрдоган намерен выразить своем мнение по поводу продолжающейся поддержки со стороны США курдских группировок, признанных в Турции террористическими, и сторонников проживающего в США Фетхуллы Гюлена, которые обвиняются в попытке госпереворота в 2016 году.

Планируется, что стороны обсудят Сирию и Ливию - регионы, в которых Анкара стремится усилить свое влияние и реализовать собственные экономические интересы, - говорится в сообщении.