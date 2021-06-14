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Президент Азербайджана и Первая леди открыли подстанцию "Физули"

Президент Азербайджана и Первая леди открыли подстанцию &quot;Физули&quot;

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева сегодня приняли участие в запуске в эксплуатацию новой 100/35/10-киловольтной подстанции "Физули".

Глава государства дал старт работе подстанции, которая обеспечит электроэнергией жилые дома и предприятия Физулинского района Азербайджана, - передает Тренд.

Также во время визита глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в Физулинском международном аэропорту и побывали на водохранилище Ашагы Конделенчай в Физулинском районе.

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Вестник Кавказа

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