Президент Азербайджана и Первая леди открыли подстанцию "Физули"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева сегодня приняли участие в запуске в эксплуатацию новой 100/35/10-киловольтной подстанции "Физули".

Глава государства дал старт работе подстанции, которая обеспечит электроэнергией жилые дома и предприятия Физулинского района Азербайджана, - передает Тренд.

Также во время визита глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в Физулинском международном аэропорту и побывали на водохранилище Ашагы Конделенчай в Физулинском районе.