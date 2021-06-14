Перевозки по маршруту Баку - Тбилиси – Карс будут расти в геометрической прогрессии

Объем грузоперевозок по железной дороге "Баку-Тбилиси-Карс" (БТК), соединившей Турцию, Грузию и Азербайджан, а также Европу с Центральной Азией и Китаем, будет ежегодно расти благодаря открытию логистического центра в Карсе, пишет турецкая "Сабах". Также планируется запустить пассажирские перевозки по открывшейся в 2017 году железной дороге, идущей от Баку до Карса.

Депутат от правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Ахмет Арслан заявил, что таможенное оформление всех поездов, следующих из Центральной Азии через Грузию и следующих в Среднюю Азию через Турцию, будет производиться в логистическом центре в Карсе. "С этого момента объем грузовых перевозок по БТК будет расти каждый год в геометрической прогрессии. Наше министерство транспорта и инфраструктуры проводит подготовительные мероприятия. Надеюсь, что министерство также начнет осуществлять международные пассажирские перевозки", - сказал он.

Обслуживание поездов логистическим центров в Карсе началось 21 мая этого года. Заявив, что все процедуры таможенного оформления теперь будут осуществляться в этом центре. Отметив, что логистический центр в Карсе принесет дополнительную пользу железнодорожному проекту, Арслан заявил: "Объем грузоперевозок по БТК с начала эксплуатации превысил 1 миллион тонн грузов, которые были перевезены в примерно 900 поездах". "Объем грузоперевозок удваивается каждый год, за первые пять месяцев этого года по железной дороге Баку – Тбилиси - Карс 230 поездами было перевезено 260 тысяч тонн грузов", - сказал Арслан, отметив, что ожидаются новые рекорды.

Ввиду ограничения международных перевозок из-за пандемии COVID-19, этот проект многим пришел на помощь. В то время, когда объемы турецкого экспорта били рекорды, БТК выполняла очень важную функцию. По завершении второй очереди логистического центра в Карсе будут трудоустроены тысячи специалистов.

"Как страна, которая уделяет приоритетное внимание логистике, мы занимаемся развитием логистического сектора. В связи с этим логистический центр в Карсе будет постепенно расширяться и развиваться. Он сможет обслуживать не только Карс, но и нашу страну, и страны региона", - объяснил депутат.

В последние годы Турция инвестировала значительные средства в сферу железнодорожного транспорта, а также в строительство логистических центров. Страна работает над соединением этих центров, а также портов с организованными промышленными зонами с железнодорожной сетью. В прошлом году через подводный железнодорожный тоннель Мармарай, соединяющий европейскую и азиатскую части Стамбула, прошло 845 грузовых поездов.

Поезда, идущие по БТК, также известной как "Железный шелковый путь", международные поезда, идущие по Среднему коридору в Европу, и экспортные поезда, отправляемые на Ближний Восток, проходят через туннель с полуночи до 5 часов утра, когда перевозка пассажиров не осуществляется.

Первым грузовым поездом, проследовавшим из Китая в Европу по Среднему коридору и БТК, был китайский поезд, доехавший до Турции за 12 дней, в то время как весь путь из китайского Сианя в Прагу занял 18 дней. В январе этого года Турция отправила из Анкары два грузовых состава по железнодорожной линии БТК, один из которых отправился в Россию, а другой - в Китай.