Ильхам Алиев дал старт строительству тоннеля на "Дороге Победы"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня, 14 июня, посетил Нагорный Карабах и ознакомился ходом восстановительных работ на "Дороге Победы" Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Глава государства ознакомился с работой, проделанной на мосту, строящемся на трассе, и был проинформирован о его технических показателях, а также заложил фундамент тоннеля, который будет построен на участке автомобильной дороги в районе села Дашалты, - передает Тренд.