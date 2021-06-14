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Ильхам Алиев дал старт строительству тоннеля на "Дороге Победы"

Ильхам Алиев дал старт строительству тоннеля на &quot;Дороге Победы&quot;

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня, 14 июня, посетил Нагорный Карабах и ознакомился ходом восстановительных работ на "Дороге Победы" Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Глава государства ознакомился с работой, проделанной на мосту, строящемся на трассе, и был проинформирован о его технических показателях, а также заложил фундамент тоннеля, который будет построен на участке автомобильной дороги в районе села Дашалты, - передает Тренд.

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Вестник Кавказа

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