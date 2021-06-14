В столице Таджикистана заработал Национальный выставочный зал Узбекистана

В столице Таджикистана Душанбе открылся Национальный выставочный зал (шоурум) Made in Uzbekistan, свою продукцию в котором уже представили производители 15 отраслей Узбекистана, - сообщает Мининвествнешторг страны.

Площадь шоурума, который будет работать на постоянной основе, составляет 600 кв м, а номенклатура товаров включает в себя образцы продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, индустрии строительных материалов, а также текстиль и готовую одежду, кожаные аксессуары и обувь различного назначения, шелковые ткани и изделия, электронику и бытовую технику, мебель, сантехнику и ювелирные изделия, - передает Podrobno.uz.

Шоурум – не только выставочное пространство, но и площадка для проведения переговоров и налаживания прямых связей между производителями и заказчиками. Здесь же обсуждаются перспективы развития промышленной кооперации и создания совместных производств с учетом местной сырьевой базы и потребностей рынка.

Власти убеждены, что в скором времени шоурум станет эффективным инструментом для развития торговых отношений между Узбекистаном и Таджикистаном и позволит таджикским деловым кругам лучше ознакомиться с промышленным потенциалом Узбекистана.