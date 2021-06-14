Власти Крыма могут вернуть коронавирусные ограничения

Власти Крыма допускают возвращение ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"В республике увеличилось количество вызовов и госпитализаций людей с ковидом серьезно увеличилось. Дальнейший рост показателей может привести к ужесточению противоэпидемиологических мер", - отметил глава крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко, передает "АиФ-Крым".

"Необходимо понять, что коронавирус никуда не делся, и он до этих пор представляет смертельную опасность. Если так будет и дальше, то мы можем вернуться к "антиковидным" ограничениям", - добавил он.

Врач также призвал жителей республики вакцинироваться от ковида.

Напомним, с начала пандемии коронавирус в Крыму поразил 45 037 человек, выздоровели 41 652 из них, скончались 1 415 пациентов.