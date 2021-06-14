Пашинян: Армения передала карты минных полей Азербайджану через российских миротворцев

Армянские власти после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе передавали карты минных полей территорий, перешедших под контроль Баку, через миротворческий контингент РФ, - заявил сегодня и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян.

"Некоторые оппозиционные деятели и СМИ заявляют, что мы держали втайне от РФ наличие карт минных полей. Это полнейший абсурд, потому что до этого сколько карт маленьких минных полей мы передавали Азербайджану, и делали это исключительно через наших российских коллег - миротворцев РФ", - сказал он, передает ТАСС.