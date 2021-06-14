Огнеборцы ликвидировали открытое горение на новосибирской АЗС

Новосибирским огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение на АЗС в Новосибирске, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"В 17.03 ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве, передает РИА Новости.

В то же время значительно увеличилось число пострадавших при пожаре, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, - сообщила представитель областного Минздрава.

"Информация пока только предварительная. Последние данные – 24 пострадавших. Четыре человека отказались от госпитализации, восемь человек, по предварительной информации скорой помощи, в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.

Напомним, сегодня в Новосибирске загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом.