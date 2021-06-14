Евро-2020: Чехия переиграла Шотландию

В Глазго только что завершился матч 1-го тура чемпионата Европы по футболу в группе D между сборными Шотландии и Чехии. Победу со счетом 2:0 одержала чешская команда.

Оба мяча в составе Чехии записал на свой счет 25-летний нападающий немецкого "Байера" Патрик Шик. Первый мяч он забил на 42-й минуте, а на 52-й форвард отправил второй мяч в сетку ворот шотландцев, установив тем самым окончательный результат.

Напомним, встреча соперников Шотландии и Чехии по группе D между сборными Англии и Хорватии состоялась 13 июня. Матч проходил в Лондоне и завершился победой англичан со счетом 1:0.