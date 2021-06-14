МИД Грузии заявил о выполнении всех обязательств перед НАТО

Грузия полностью выполнила все данные ею обязательства перед НАТО, и вступление страны в альянс теперь зависит от политического решения блока, - заявил сегодня вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани.

"Мы честны перед партнерами НАТО с точки зрения выполнения тех обязательств, которые мы взяли. То есть, со стороны Грузии все выполнено максимально, на 100%, осталось лишь политическое решение", - сказал Залкалиани, передает ТАСС.

Принятие политического решения о вступлении Грузии в НАТО является комплексным и сложным решением, которое должно быть реализовано путем консенсуса среди стран - членов блока, - добавил Залкалиани.