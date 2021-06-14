Муниципалитеты Дагестана ответят за загрязнение рек

Более 20 муниципалитетов Дагестана привлечены к административной ответственности за несанкционированный сброс мусора в водоохранных зонах рек, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

Несколько стихийных свалок твердых бытовых отходов было выявлено в Кировском районе Махачкалы, на правому берегу реки Кривая балка. Администрация этого внутригородского района признана виновной в несоблюдении требований к сохранению водных биоресурсов и оштрафована на 150 тыс рублей. Мэрии Буйнакска предстоит выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей из-за мусора на правом берегу реки Эрпели-Озень. Очень большое количество нарушений выявлено в горных районах, - передает "АиФ-Дагестан".

Регулярно мусор выбрасывают в реки Аварское Койсу, Казикумухское Койсу, Андийское Койсу, Самур. Только в Кайтагском районе с начала года свалки выявили в пяти сельских поселениях, которые загрязняют реку Уллучай. Это пакеты, пластиковая тара, бутылки, пищевые отходы, которые сбрасываются населением прямо в реки и наносит колоссальный урон водным биоресурсам, – говорится в сообщении.