Владимир Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Джо Байденом

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал развернутое интервью журналисту американской телекомпании NBC Киру Симмонсу. Публикуем выдержки из этого интервью.

На вопрос по предстоящему саммиту с президентом США Джо Байденом Владимир Путин отметил, что кто-то подает ее как попытку сплотить ряды мировых демократий, и он собирается встретиться с президентом, которого подают как диктатора, автократа.

"Президент Байден встречается со своими союзниками, здесь нет ничего необычного… Наверное, это подается как желание узнать их мнение по ключевым вопросам современной повестки дня, в том числе и по тем вопросам, которые мы будем обсуждать с Президентом Байденом. Но все-таки я склонен думать, что, несмотря на все эти политесы, США будут продвигать в отношениях с Россией то, что они считают нужным и важным для себя и прежде всего для себя, для своих экономических, политических и военных интересов", - поведал российский лидер.

"У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного. На самом деле мы, несмотря на такую, казалось бы, жесткую риторику, ожидали таких предложений, потому что внутриполитическая повестка в Штатах не давала нам возможности восстанавливать отношения на каком-то приемлемом уровне. Это должно было состояться рано или поздно.

Ну вот, президент Байден проявил такую инициативу", - отметил президент России.

На вопрос Симмонса, что волнует президента Путина, тогда как президента Байдена интересует стабильность и предсказуемость, российский лидер ответил: "Это самая главная ценность, можно сказать, в международных делах. Он говорит одно, я говорю другое. Может быть, когда-то в чем-то наши риторики расходятся, но… говорю, в чем заключается (моя точка зрения): самая главная ценность в международных отношениях ‒ это стабильность и предсказуемость. Мы со стороны, как я считаю, наших американских партнеров как раз этого и не видели в предыдущие годы. Все время говорили о том, что войска в Афганистане будут оставаться. Потом раз, вдруг ‒ бум, войска из Афганистана выводятся. Это что стабильность, предсказуемость? События на Ближнем Востоке ‒ это что, стабильность и предсказуемость? К чему это все приведет? Или в Сирии? Что здесь стабильного и предсказуемого?", - вопросом на вопрос ответил Путин, добавив: "Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, искать компромиссы, приемлемые для всех сторон, ‒ вот так достигается стабильность. Она не может быть достигнута навязыванием одной точки зрения, "правильной" точки зрения, все остальные – "неправильные". Так же стабильность не достигается".

Люди встречаются для того, чтобы наладить отношения и создать условия для совместной работы, для достижения каких-то позитивных результатов, и у США, и у России накопилось много вопросов, которые они должны решать, - отметил российский президент.

"Можно, конечно, это подавать для внутриполитического потребления, что, по-моему, в Соединенных Штатах в последние годы и делалось, ‒ российско-американские отношения приносились в жертву все время острой внутриполитической борьбе в самих США.

Мы это видим, мы хорошо знаем, нас в чем только не обвиняли: во вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее. Причем ни одного раза не удосужились предъявить какие-то доказательства, просто голословные обвинения… Есть основание полагать, что мы можем выстроить работу в этой сфере с новой Администрацией. Надеюсь, что внутриполитические расклады в самих США не помешают это сделать.

Но мы же предлагали эту работу: давайте вместе посмотрим, на что мы можем выйти, договоримся о принципах совместной работы, договоримся о том, как мы выстроим противодействие этому процессу, который набирает оборот. У нас, в самой Российской Федерации, количество киберпреступлений выросло в разы за последнее время, внутри страны. Мы соответствующим образом пытаемся реагировать, ищем этих киберпреступников, если находим, наказываем их. Мы также готовы работать и с участниками международного общения, в том числе и со Штатами, но они же отказываются. Вы отказываетесь от совместной работы. Чего же мы можем сделать? Мы же не можем эту работу построить в одностороннем порядке", - посетовал Путин.

"Мы рассчитываем на то, что никто не должен вмешиваться во внутриполитические процессы в другой стране: ни Америка в наши, ни мы в американские, ни в какие другие. Надо дать возможность народам всех стран мира спокойно развиваться. Даже если есть кризисные ситуации, они должны разрешаться народом внутри страны, без вмешательства извне", - отметил президент России.

На вопрос об обмене заключенными между Россией и США Владимир Путин подчеркнул, что готов рассмотреть такую возможность и обсудить это во время встречи с президентом Байденом. "Еще лучше было бы обсудить возможность заключения соглашения о выдаче лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Это обычная мировая практика, у нас с некоторыми странами есть такие соглашения. Мы и со Штатами готовы это обсудить", - подчеркнул он.

Ответил российский лидер и на вопрос, что ждет Россию после окончания его президентского срока: "Смотрите, если мы посмотрим ситуацию, в которой находилась Россия в 2000 году, она балансировала на грани сохранения своего суверенитета, целостности территориальной, количество граждан за чертой бедности было колоссальным и катастрофическим, уровень ВВП упал ниже плинтуса, $12 млрд были у нас золотовалютные резервы, а долгов было $120 млрд. Но сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть? Мы боролись с международным терроризмом ‒ слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России. Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны. Самое главное ‒ это судьба страны и ее народа, - заключил Владимир Путин.