Эрдоган одобрил возобновление диалога Турции с Грецией

Оживление диалога между Анкарой и Афинами послужит урегулированию имеющихся проблем, - заявил сегодня в видеообращении на Брюссельском форуме, организованном Германским Фондом Маршалла, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Оживление каналов для диалога с нашим соседом и союзником, Грецией, и решение имеющихся у нас вопросов будет в особенной степени способствовать региональной стабильности и процветанию", - сказал он, цитирует турецкого лидера ТАСС.