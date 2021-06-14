На Северный Кавказ надвигаются грозы - МЧС России

В течение ближайших трех суток на Ставрополье и в Карачаево-Черкесию придут грозы, - предупредили жителей регионов спасатели, - сообщают официальные сайты МЧС регионов.

В Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии грозы с градом, ливнем ветром до 25 м/с прогнозируются с 15 по 17 июня. Спасатели опасаются подъема уровня воды в реках о неблагоприятных отметок, а в горах КЧР возможны сходы селей, - передает "АиФ-Ставрополье".

В Северной Осетии грозу обещают уже завтра, 15 мая, с кратковременным дождем и ветром, который может усиливаться до 20 м/с. При этом температура воздуха останется комфортной - на равнине до 30 тепла, в горных районах - до 23 градусов со знаком плюс.