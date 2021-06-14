В Новосибирске тушат масштабный пожар на газовой АЗС

Сегодня днем во время заправки автомобиля возле газовой заправки для автотранспорта на складе на Гусинобродском шоссе в Новосибирске прогремел взрыв, пожар перекинулся на территорию заправки, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

На месте пожара на АЗС были слышны взрывы. Известно, что пострадали шестнадцать человек. МЧС подтвердило, что шесть человек обратились за медицинской помощью, четверо были госпитализированы, в том числе двое сотрудников чрезвычайного ведомства, - передает "Интерфакс".

Затем площадь пожара возросла до 800 кв м, была угроза перехода на складские строения, однако огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 1,2 тыс кв м.

"В 15:56 мск пожар локализован", - сообщили в пресс-службе МЧС России. Тушение огня продолжается.