Грузинские энергетики вернули электричество Абхазии

Грузинские энергетики смогли оперативно устранить последствия аварии на Ингури ГЭС и восстановили подачу электроэнергии в Абхазию, - сообщили в РУП "Черноморэнерго".

"Подача электроэнергии на всей территории республики восстановлена", - сказал представитель пресс-службы, уточнив, что авария, из-за которой были остановлены генераторы, ликвидирована, - передает РИА Новости.

Напомним, сегодня днем больше половины Абхазии осталось без света из-за аварийной остановки генераторов на Ингурской ГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции в регионе, на долю которой приходится энергоснабжение Абхазии.