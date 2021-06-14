Грузия получит вакцины шести компаний

Минздрав Грузии сообщил, что страна в ближайшее время страна получит препараты от коронавируса шести компаний.



Отмечается, что в период с июля по октябрь текущего года Грузия получит 3,2 млн препаратов от COVID-19 разных компаний. В страну поступят такие препараты, признанные ВОЗ, как Pfizer, Sinopharm, Sinovac, Novovax, Jonson&Jonson. В июне Грузия получит 43 тыс доз AstraZeneca.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинация является правильным выбором для защиты общества от коронавирусной инфекции. "Вакцинация снижает риск инфицирования, болезни и смертности. Она является одним из самых эффективных средств для того, чтобы остановить пандемию", – сказано в сообщении.

