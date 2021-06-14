Грузия осталась без электричества

В нескольких регионах Грузии, а также части Тбилиси отключили электричество, сообщает пресс-служба государственной электросистемы страны.

В ведомстве также отметили, что подача электричества была ограничена для большей части населения страны. В настоящее времяведутся работы по ликвидации аварии.



"Сегодня, 14 июня, в 14:00 произошло аварийное отключение на ЛЭП 500 кВ "Имерети" и гидроэлектростанции "Ингури ГЭС", - говорится в заявлении.