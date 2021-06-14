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Эрдоган и Макрон встретились перед саммитом НАТО

Эрдоган и Макрон встретились перед саммитом НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в своем Twitter, что провел долгую беседу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом перед саммитом НАТО в Брюсселе.

"Перед саммитом НАТО у меня был долгий разговор с президентом Эрдоганом. Движение вперед с ясностью, уважением и требовательностью", - написал он.

Ранее Макрон заявлял, что планирует обсудить на встрече с Эрдоганом ситуацию в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

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Вестник Кавказа

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