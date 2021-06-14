Ильхам Алиев наградил погибших в Кельбаджаре журналистов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о награждении журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей на освобожденных территориях, орденом "За службу Отечеству" III степени.

Согласно распоряжению, орденом "За службу Отечеству» III степени награждены Абышев Сирадж Абыш оглу, Алиев Ариф Агалар оглу и Ибрагимов Магеррам Али оглу, сообщает "АзерТадж".

Напомним, что 4 июня автомобиль с членами съемочной группы подорвался на противотанковой мине на дороге в селе Сусузлуг Кельбаджарского района. В результате погибли корреспондент "АзерТадж" Магеррам Ибрагимов, оператор Сирадж Абышев и зампредставителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района в селе Сусулуг Алиев Ариф Агалар оглу.