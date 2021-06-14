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В Баку представили новый список погибших военных во Второй карабахской войне

В Баку представили новый список погибших военных во Второй карабахской войне

Число погибших азербайджанских военных в ходе Второй карабахской войны составляет 2904 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2904 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 14 июня, а также 10 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что ведутся работы по поиску и идентификации военных, числящихся пропавшими без вести.

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Вестник Кавказа

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