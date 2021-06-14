Московский "Мегаспорт" закроют из-за нарушения антиковидных мер

Нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции выявлены во время проведения концерта группы "Звери" в ледовом дворце "Мегаспорт" в Москве, сообщает пресс-служба оперштаба Москвы.

"ОАТИ выявило грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования масок на концерте группы "Звери". Дворцу спорта грозит штраф до 1 млн рублей или закрытие на 90 суток", - сказано в сообщении.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении нерабочих дней с 15 по 19 июня. Столичные рестораны, кафе, питейные заведения смогут обслуживать посетителей запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 по 20 июня только навынос. Также будут закрыты детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах.