Американские санкции против госдолга России вступили в силу

С 14 июня вступили в силу новые антироссийские санкции, запрещающие финансовым учреждениям США приобретать новые российские рублевые гособлигации.

Штаты объявили о введении новых санкций против России в апреле. Ограничения, в частности, запрещают финансовым учреждениям США приобретать российские гособлигации при первичном размещении. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские госбонды на вторичном рынке.

Стоит отметить, что по сути расширяется запрет для инвесторов США на покупку новых выпусков российских государственных еврооблигаций, введенный в 2019 году. При этом он распространяется на покупки облигаций федерального займа на первичных аукционах, которые проводит министерство финансов. С тех пор Россия дважды выходила на внешние рынки заимствований с еврооблигациями, номинированными в евро.

В ведомстве уже объявили, что после 14 июня будет размещать только новые выпуски ОФЗ, отказавшись от доразмещения зарегистрированных ранее серий облигаций в целях минимизации рисков вынужденных продаж госбумаг отдельными зарубежными инвесторами.

Минфин добавил, что уже утверждены три новых выпуска облигаций объемом по 500 млрд рублей, которые будут доступны для предложения на аукционах с 16 июня.

В министерстве подчеркнули, что скоро станут доступными для приобретения на аукционах облигации других типов и сроков до погашения.