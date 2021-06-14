Ансамбль песни и пляски Росгвардии выступил в Дербенте

В рамках гастрольного тура по Северному Кавказу Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством народного артиста России генерал-майора Виктора Елисеева выступил с концертом в Дербенте.

Мероприятие состоялось на центральной площади города. Знаменитый творческий коллектив Росгвардии подготовил новую концертную программу, в которую вошли русские народные песни, мелодии времен Великой Отечественной войны, а также произведения отечественных композиторов.

Торжественное мероприятие завершилось исполнением легендарного марша "Прощание славянки", который прозвучал под аплодисменты жителей и гостей Дербента.