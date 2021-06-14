Мирзиеев встретится с президентом Татарстана

Руководитель пресс-службы президента Узбекистана Шерзод Асадов провел традиционный брифинг, в рамках которого рассказал о планах Шавката Мирзиеева на предстоящую неделю.

Он отметил, что в графике главы государства значится совещание с ответственными руководителями сферы здравоохранения. По его словам, стороны обсудят вопросы онкологии и гематологии. Вместе с тем Мирзиееву представят презентацию о сотрудничестве Ташкентской области с Татарстаном.

Асадов подчеркнул, что 15 июня узбекский лидер встретится с министром по делам правительства и будущего ОАЭ Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави, а 16 июня - с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.