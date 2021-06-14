В Подмосковье усилили антикоронавирусные меры

Глава Московской области Андрей Воробьев внес изменения в действующие на территории области ограничения для противодействия распространению коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.

"Обязать в период с 13 июня по 20 июня (включительно): 1) граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях)", - говорится в заявлении.

Помимо этого, организации обязаны не пускать в здания и помещения граждан без масок и перчаток. Также поручено разместить на платежных терминалах информацию о ближайших пунктах вакцинации.

Стоит добавить, что организациям и ИП рекомендовано организовать стимулирующие мероприятия: скидки, подарки, розыгрыши для клиентов и работников, прошедших вакцинацию.