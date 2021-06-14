Эрдоган выступит в парламенте Азербайджана
На внеочередном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 16 июня, выступит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Прибытие Эрдогана в Баку ожидается в понедельник.
"Выступление турецкого лидера в парламенте Азербайджана запланировано на 16 июня", - заявил собеседник агентства.
Ранее Эрдоган сообщал, что посетит Шушу, а также планирует 16 июня в Баку посетить матч Турция - Уэльс в рамках Евро-2020.
Вестник Кавказа
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