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Эрдоган выступит в парламенте Азербайджана

Эрдоган выступит в парламенте Азербайджана

На внеочередном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 16 июня, выступит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Прибытие Эрдогана в Баку ожидается в понедельник.

"Выступление турецкого лидера в парламенте Азербайджана запланировано на 16 июня", - заявил собеседник агентства.

Ранее Эрдоган сообщал, что посетит Шушу, а также планирует 16 июня в Баку посетить матч Турция - Уэльс в рамках Евро-2020.

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Вестник Кавказа

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