Цены на бензин взлетели в Казахстане

За прошедший год в Казахстане резко подорожал бензин всех марок, сообщает Ranking.kz.

Так, к маю текущего года наиболее востребованный бензин АИ-92 вырос до 171,3 тенге за литр, АИ-95/96 - до 192,1 тенге, а АИ-95 — до 209,6 тенге.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом АИ-92 подорожал почти на 13%, АИ-95/96 – на 11,6%, АИ-95 – на 9,5%.

В ведомстве по защите и развитию конкуренции заявили, что крупнейшие АЗС республики уличили в ценовом сговоре и установке необоснованной стоимости на самый популярный у жителей Казахстана бензин АИ-92.

В этой связи антимонопольный орган отправил 14 уведомлений сетям АЗС, в числе которых значатся и казахстанские — PetroRetail, "Гелиос" и Sinooil.