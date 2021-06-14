В результате ДТП на Кубани пострадали пять человек

Один человек погиб и еще пятеро, в том числе двое детей в возрасте трех и 13 лет, пострадали в результате автоаварии в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, на автодороге "Краснодар-Кропоткин", 20-летний водитель Лады Приора не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Ниссан", который от столкновения выехал на встречную полосу, в результате чего врезался в автомобиль "Фольцваген".

В результате происшествия погиб водитель машины "Ниссан". Пострадали водитель "Фольцваген" и 4 его пассажира, среди которых двое несовершеннолетних трех и 13 лет.

Отмечается, что по факту автоаварии проводится проверка.