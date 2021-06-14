Путин поздравил нового премьера Израиля с вступлением в должность

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с вступлением в должность.

"Уважаемый господин Беннет, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления в должность премьер-министра Государства Израиль", - сказано в поздравлении.

Путин отметил, что отношения государств носят дружественный характер. По его словам, Россия рассчитывает на дальнейшее развитие конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

"Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - добавил российский лидер.

Путин пожелал новому премьер-министру успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.