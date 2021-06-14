Коронавирус нашли у 13 721 россиянина

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 13 721 случай заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 13 721 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2223 (16,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 6 590, в Санкт-Петербурге - 865, в Московской области – 1043. В Краснодарском крае - 105 случаев, в Ставропольском крае - 58, в Крыму - 132, в Дагестане - 50, в Кабардино-Балкарии - 13, в Чечне - 10, в Северной Осетии - 7, в Адыгее - 8, в Карачаево-Черкесии - 14, в Ингушетии - 10.

Суточный прирост составил 0,26%, общее число инфицированных в России достигло 5 222 408 человек.

Выписаны за сутки 8 312 человек, за весь период – 4 809 647 человек.

Умерли за сутки 330 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 371 = человек.