Первый наемник, воевавший против Азербайджана в Карабахской войне, понес наказание

Бакинский военный суд вынес приговор гражданину Ливана Викену Эуджекчияну, которого обвиняют в террористической деятельности против Азербайджана.

Решением суда преступника приговорили к 20 годам лишения свободы. Первые пять лет наемник проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима.

Следствие по делу участия наемника из Ливана против граждан Азербайджана, завершилось в мае. Было установлено, что 29 сентября 2020 года 42-летний Эуджекчиян согласился принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наемника. Предложение поступило гражданина Ливана Овака Кикияна, который обещал наемнику денежное вознаграждение в размере $2,5 тыс.

Эуджекчиян сознательно пересек государственную границу Азербайджана с территории Армении. Позже следствие установит его участие в военных действиях против граждан и военных Азербайджана.

Гражданину Ливана предъявлено обвинение по статьям 114.3 ("участие наемника в военном конфликте или военной операции"), 214.2.1 ("терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением"), 318.2 ("незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики") и другим статьям УК Азербайджанской Республики.

Стоит добавить, что это первый приговор за участие наемника в агрессии Армении против Азербайджана.