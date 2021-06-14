В Минобрнауки порекомендовали московским вузам перейти на дистанционку

Минобрнауки России рекомендовало высшим образовательным учреждениям Москвы перейти на удаленную форму обучения, сообщает пресс-служба ведомства.

"Минобрнауки рекомендует подведомственным образовательным организациям высшего образования, расположенным в Москве, при наличии соответствующих технических возможностей перейти на дистанционный формат обучения. В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно, вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что в связи с объявлением нерабочих дней в Москве с 15 по 19 июня будет выпущен приказ с рекомендациями об организации обучения в подведомственных ведомству вузах с учетом рисков распространения COVID-19.