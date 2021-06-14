Названа дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 анонсировали дату выпуска компьютерной игры.

Украинская студия GSC Game World выпустила трейлер и подзаголовок шутера — "Heart of Chernobyl" ("Сердце Чернобыля"). Игру планируют выпустить 28 апреля 2022 года, сообщает РИА Новости.

Первая часть игры S.T.A.L.K.E.R. "Тень Чернобыля", вышедшая в 2007 году, стала одной из самых популярных компьютерных ролевых игр. В 2008-2009-х появились и другие части игры: "Чистое небо" и "Зов Припяти".