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Вот как выглядит памятник Ататюркю в Беэр-Шеве (ФОТО)

Вот как выглядит памятник Ататюркю в Беэр-Шеве (ФОТО)

В соцсетях распространяется фотография памятника основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку.

Политический и военный деятель Турции родился в 1881 году в городе Салоники.

Памятник первому президенту Турецкой Республики установлен в израильском городе Беэр-Шеве. Бюст расположен между проспектом Давида Тувияху и улицей Али Дайвис на площади Мустафа Кемаля Ататюрка.

Открытие памятника состоялосьсь в 2008 году. На ней присутствовали посол Турции в Тель-Авиве Намик Тан, другие сотрудники посольства и военные атташе.

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Вестник Кавказа

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