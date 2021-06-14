Вот как выглядит памятник Ататюркю в Беэр-Шеве (ФОТО)
В соцсетях распространяется фотография памятника основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку.
Политический и военный деятель Турции родился в 1881 году в городе Салоники.
Памятник первому президенту Турецкой Республики установлен в израильском городе Беэр-Шеве. Бюст расположен между проспектом Давида Тувияху и улицей Али Дайвис на площади Мустафа Кемаля Ататюрка.
Открытие памятника состоялосьсь в 2008 году. На ней присутствовали посол Турции в Тель-Авиве Намик Тан, другие сотрудники посольства и военные атташе.
Вестник Кавказа
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