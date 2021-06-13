Евро-2020: анонс четвертого игрового дня

В понедельник, 14 июня, на чемпионате Европы по футболу будут сыграны три матча.

Открывать программу четвертого игрового дня будет встреча группы D между сборными Шотландии и Чехии. Матч пройдет в Глазго. Начало в 16:00 (мск).

Также в понедельник будут сыграны два матча в группе E. В 19:00 (мск) в Санкт-Петербурге начнется встреча сборных Польши и Словакии, а в 22:00 (мск) в Севилье сыграют команды Испании и Швеции.

Напомним, встреча соперников Шотландии и Чехии по группе D между сборными Англии и Хорватии состоялась 13 июня. Матч проходил в Лондоне и завершился победой англичан со счетом 1:0.