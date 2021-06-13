Евро-2020: итоги третьего игрового дня

В воскресенье, 13 июня, на чемпионате Европы по футболу были сыграны три матча.

Третий игровой день стартовал матчем группы D между сборными Англии и Хорватии. Встреча, проходившая на стадионе Уэмбли в Лондоне, завершилась победой англичан со счетом 1:0. Единственный мяч на 57-й минуте забил Рахим Стерлинг.

Отметим, что полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, заменивший на 82-й минуте нападающего Гарри Кейна, стал самым молодым футболистом, сыгравшим в матче чемпионата Европы за всю историю существования турнира. Беллингем вышел на поле в возрасте 17 лет 349 дней.

В воскресенье также состоялось два матча в группе C. В Бухаресте встречались сборные Австрии и Северной Македонии. Победу со счетом 3:1 одержала австрийская команда. Голами в составе Австрии отметились Штефан Лайнер (18-я), Михаэль Грегорич (78-я) и Марко Арнаутович (89-я). У Северной Македонии единственный мяч на 28-й минуте записал на свой счет Горан Пандев.

Завершился игровой день матчем в Амстердаме между сборными Нидерландов и Украины. После безголевого первого тайма во второй половине команды забили на двоих пять мячей. На 52-й Джорджиньо Вейналдум вывел команду Нидерландов вперед, а спустя всего шесть минут Ваут Вегорст удвоил преимущество хозяев. Благодаря точным ударам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука на 75-й и 79-й минутах сборная Украины восстановила статус-кво, однако на 85-й минуте Дензел Думфрис отправил третий мяч в сетку ворот украинской команды, принеся Нидерландам победу.

В группе C на данный момент лидирует с 3 очками сборная Австрии. На втором месте находится команда Нидерландов, в активе которой также 3 очка, однако она уступает австрийцам по дополнительным показателям. Третью и четвертую строчки занимают сборные Украины и Северной Македонии, не набравшие пока ни одного очка.

После победы над Хорватией сборная Англии с 3 очками возглавляет группу D. Их соперники по квартету - команды Шотландии и Чехии - проведут очную встречу в понедельник, 14 июня. Матч пройдет в Глазго, начало - в 16:00 (мск).