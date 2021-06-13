Евро-2020: Нидерланды вырвали победу у Украины

В Амстердаме только что завершилась встреча чемпионата Европы по футболу в группе C между сборными Нидерландов и Украины.

Победу со счетом 3:2 одержали хозяева.

У Нидерландов отличились Джорджиньо Вейналдум (52-я минута), Ваут Вегорст (58-я) и Дензел Думфрис (85-я). В составе Украины голами отметились Андрей Ярмоленко (75-я минута) и Роман Яремчук (79-я).

На данный момент первое место в группе C занимает Австрия, набравшая 3 очка. На втором месте находится команда Нидерландов, в активе которой также 3 очка, однако она уступает австрийцам по дополнительным показателям. Третью и четвертую строчки занимают сборные Украины и Северной Македонии, не набравшие пока ни одного очка.