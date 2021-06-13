Обзор прессы Кавказа 7 - 13 июня

Сотрудничество России с Южной Осетией базируется на более чем ста документах, сказал в ходе организованного в канун Дня России в пресс-центре "Sputnik-Южная Осетия" видеомоста Москва-Цхинвал-Сухум российский посол в республике Марат Кулахметов. "Подписанные между соглашения охватывают все сферы жизни, а в основе лежит инвестиционная программа социально-экономического развития ЮО. Уже верстается новый план на 2023-2025 годы, который нацелен на экономическое развитие, поскольку социальная сфера уже охвачена", – сказал Кулахметов. Южная Осетия развивается, растет бюджет республики, ее экономика. "Наш товарооборот за прошлый год составил около четырех миллиардов рублей, и в планах его увеличение", – добавил посол.

Он также отметил, что в РЮО пока нет инфраструктуры, чтобы массово привлекать туристов, однако разработаны и активно используются туристические маршруты. "Пока только фанаты горного туризма знают республику, посещают ее, поэтому надо еще работать и работать в этом направлении. Здесь великолепная природа, горы, чистейший воздух, есть все, чтобы привлечь туристов", - подчеркнул российский посол.

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По состоянию на 1 января 2021 года в Кабардино-Балкарии площади, отведенные под интенсивное и суперинтенсивное промышленное садоводство на основе инновационных технологий, занимают около 23 тыс. га. Сегодня республика входит в тройку лидеров в стране по закладке высокопродуктивных садов. По итогам прошлого года объемы сбора плодово-ягодной продукции превысили планку в 500 тыс. тонн, информирует газета "Кабардино-Балкарская правда".

Как рассказал изданию директор Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного садоводства, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Бербеков, природно-климатические условия республики, устоявшиеся местные традиции садоводства являются весьма благоприятными для развития этой отрасль сельского хозяйства. Во времена СССР в республике сады цвели на площади свыше 22 тыс. га, давая в общей сложности порядка 100 тыс. тонн плодов в год. Экологически чистые яблоки, груши, сливы от садоводов Кабардино-Балкарии были своего рода отечественной "экзотикой" на столах жителей самых отдаленных уголков страны. Для держателей личных подворий, а также для дачников продуктивный фруктовый сад был весьма доходным семейным предприятием. Инвестиции в садоводство и сегодня остаются беспроигрышными вложениями. Выращивание посадочного материала, закладка садов по современным технологиям, сбор, хранение, переработка и реализация продукции этой производственной цепи способны кратно повысить уровень занятости населения, значительно улучшить благосостояние жителей сельских территорий. Итоги последних лет показали, что, наряду с традиционными формами хозяйствования в аграрном секторе, интенсивное садоводство в КБР перешло в новое качество, максимально приближенное к мировым стандартам. Высаживают исключительно высокоурожайные, иммунные и высокоустойчивые сорта плодовых культур, которые позволяют почти наполовину снизить пестицидную нагрузку на окружающую среду и одновременно повысить экологичность продукции.

По словам Бербекова, в части научного обеспечения инновационного садоводства проблем с самого начала практически не существовало. Отраслевые инновационные разработки и инвестиционные технологии Северо-Кавказского НИИ нашли практическое применение в садоводческих хозяйствах республики и других регионов России. В настоящее время, с учётом того, что в КБР очень ограниченные площади пашни, институт работает над новой проблемой – вовлечением в экономический оборот склоновых земель сельскохозяйственного назначения под интенсивные сады со средней урожайностью до 50 тонн с га. Учёные разработали и опробовали новую технологию для террасных садов. В качестве эксперимента заложен террасный сад в селе Аушигер Черекского района с капельным орошением. Это ноу-хау оказалось достаточно успешным.

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Газета "Республика Абхазия" информирует, что с начала года наблюдается устойчивая тенденция к повышению оптовых закупочных цен на нефтепродукты, закупаемые абхазскими топливными компаниями в России. В результате, себестоимость поставок, с учетом доставки и таможенного оформления грузов, оказывается выше установленных внутри страны предельных оптовых и розничных цен. В этой связи местные представители топливного бизнеса обратились в правительство Абхазии с просьбой внести изменения в постановление "Об установлении предельных цен на нефтепродукты" и повысить предельные розничные цены.

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган прокомментировала ситуацию, приведя данные о динамике увеличения цен в России: "Абхазский импорт напрямую зависит от уровня российских цен. С декабря 2020 года произошел резкий всплеск цен на поставки нефтепродуктов. В тот период в среднем рост цен составлял 10%. Собственного рынка, который бы формировал цены поставки, у нас нет. Факторы, которые влияют на формирование цен, – сезонный спрос на нефтепродукты, динамика роста налоговой нагрузки, рост издержек, профилактика и плановые ремонты заводов производителей, динамика производства нефтепродуктов нефтяными компаниями. Рынок нефтепродуктов Абхазии регулируется государством, при этом с формальной точки зрения, обладая механизмом сдерживания путем определения предельной цены, государство в политике регулирования напрямую зависит от ценовой конъюнктуры стран-импортеров. Если обратиться к динамике изменения цен на поставку нефтепродуктов, с начала года АИ-92 – на 28 %, АИ-95 – на 26%, дизельное топливо – на 30%. Сейчас же розничные цены в России следующие: цена на АИ-92 составляет 46,06 рублей, что на 5,06 рублей за литр дороже текущей розничной цены в Республике Абхазия, АИ-95 – 50,01 рублей, что на 7,01 рублей дороже текущей розничной цены в Республике Абхазия, дизельное топливо – 48,02 рубля, что на 7,02 дороже текущей розничной цены в Республике Абхазия".

Премьер-министр Александр Анкваб поручил министрам провести детальный анализ прогнозных данных, изучить финансовое состояние топливных компаний, объем их возможностей и кредитных обязательств. "Параллельно предлагаю участникам рынка с понимаем отнестись к сложившимся условиям работы", – подчеркнул премьер.

Российский торгпред в Абхазии Владимир Некрасов пояснил "Спутник-Абхазия", что в РФ было принято решение скорректировать структуру демпфера на нефтепродукты в надежде, что эта мера позволит увеличить объем компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам. Российские чиновники рассчитывают, что в этом случае заводы смогут устанавливать отпускные цены, которые с одной стороны, обеспечат достаточную маржинальность для розничного сегмента и при этом сохранят цены на заправочных станциях в пределах инфляции, существующей в России. Что касается Абхазии, то, во-первых, нужно иметь в виду, что между РФ и Абхазией существует соглашение о свободной торговле товарами. "Повышение цен на российском рынке однозначно повлияет и на цены на рынке Абхазии, но тем не менее мы не видим большой проблемы, что вдруг будет большой коллапс, потому что соглашение существует. Насколько цена повысится, будет зависеть от рынка, от его биржевой цены на ГСМ, в России она может быть скорректирована за счет мер, которые принимает правительство. Предугадать насколько цены могут повыситься или понизиться - этот вопрос больше к узким специалистам по нефтяному рынку", - заключил торгпред.

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Врио главы Дагестана Сергей Меликов на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции констатировал, что в республике отмечается ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки: "Мы отмечаем увеличение численности граждан, находящихся на госпитализации, растет число активных случаев. Сегодня в "ковидных" отделениях медицинскую помощь получают уже свыше 1100 человек, их численность выросла почти на 500 человек".

Подобный рост руководитель республики связал с проведением массовых мероприятий по случаю религиозных и светских праздников в первой половине мая, а также увеличением количества свадеб, сообщает газета "Дагестанская правда".

В этой связи глава напомнил о важности вакцинации, добавив при этом, что идет информационная кампания против нее. Численность привитых граждан составила чуть менее 100 тыс. человек – это 7,4% от числа подлежащего контингента и 3% от численности населения республики. По стране данные показатели составляют 26 и 12% соответственно. Дагестан занимает 85-е место среди регионов страны по проценту вакцинированных. Не в полной мере задействованы и мощности 133 пунктов вакцинации, функционирующих на территории республики. Сергей Меликов не исключил возможность принятия категоричных мер, вплоть до ограничения передвижения и выезда за границу тех, кто не вакцинировался, если ситуация не улучшится.

Как было отмечено на заседании, требуемый уровень вакцинации населения республики составляет 1,35 млн человек. Обеспечено оперативное распределение прививочного материала между лечебными учреждениями с учетом очередности на вакцинацию в муниципальных районах и городских округах республики. Для доступности вакцинации создано 86 стационарных пунктов и 47 мобильных прививочных бригад, работа пунктов организована в выходные и праздничные дни. В труднодоступных районах организована выездная вакцинация с помощью передвижных комплексов. До руководства Ассоциации свадебной индустрии Дагестана и правообладателей банкетных залов доведены требования, при соблюдении которых возможно возобновление деятельности банкетных залов.

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Самое большое и глубокое на Северном Кавказе озеро Кезеной-Ам площадью около двух квадратных километров находится на территории Чечни. Расположено на склоне Андийского хребта на высоте 1869 метров на границе Веденского района республики и Ботлихского района Дагестана. Встречаются и другие названия озера: Казеной-Ам, Эйзенам, Голубое, Большое Форельное, Ретло. Считается, что озеро образовалось в результате землетрясения, хотя есть версия о падении метеорита.

Как пишет чеченская газета "Вести республики", это одно из самых красивых высокогорных озер юга России. Вода в озере Кезеной-Ам – голубая и удивительно прозрачная, а окружающий пейзаж – возвышающиеся со всех сторон горные склоны, луга в период цветения только усиливают его красоту. Туристы приезжают сюда, чтобы любоваться голубовато-лазурной чашей озера, поплавать на лодках и катамаранах, ловить рыбу, фотографировать. Купаться в озере запрещено. "Мы сюда поехали потому, что это безумно красивое место – маленькая Швейцария. Несколько дней у озера Кезеной-Ам нам подарили ощущение полнейшей перезагрузки. От Грозного сюда около ста километров интересной дороги через Аргун, Шали, Ведено. А виды здесь такие, что хочется не ехать, а идти пешком. За каждым поворотом можно снять фотографию, достойную любого фотоальбома или путеводителя", – комментируют туристы.

Озеро Кезеной-Ам полно загадок и легенд. Археологические находки и историко-архитектурные строения, например, нахские (чеченские) боевые и жилые башни, святилища, склепы, могильники, многочисленные чеченские аулы, расположенные вокруг озера, а также результаты этнографических экспедиций указывают на древнейшее заселение этого района чеченскими тейпами, продолжает издание. Загадочными, помимо красот водоема, являются многие его специальные характеристики. Так, озеро не сообщается с другими водоемами, благодаря чему на протяжении веков биоразнообразие Кезеной-Ам находилось в изоляции и не подвергалось воздействию внешних факторов. В озере водится уникальная форель, занесенная в Красную книгу. Этот вид форели (эйзенамский) нигде в мире больше не встречается. Ученые отмечают, что не только вода, но и климат вокруг чудесного озера Кезеной-Ам на редкость здоровый и целебный. Озеро расположено в котловине, на нем почти не бывает волн. Поэтому там была организована тренировочная база по гребле на байдарках и каноэ. Так называемая "тяжелая" вода хорошо подходит для занятий греблей, создавая большое сопротивление для весел. Спортсмены, занимавшиеся в такой воде, чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях.