Газ к Тырныаузскому руднику подведут в будущем году

Строительство газопровода от города Тырныауз до месторождения вольфрамо-молибденовых руд в Кабардино-Балкарии начнется в 2022 году.

"Вольфрамо-молибденовый рудник в Тырныаузе имеет большое значение для социально-экономического объекта республики. Сейчас по нему ведутся проектные работы, они завершатся в 2022 году. И тогда же, в 2022 году, мы приступим к строительству", - сообщил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, передает "Это Кавказ".

Ранее глава региона Казбек Коков лично обращался с просьбой включить строительство этого газопровода в программу развития систем газоснабжения и газификации 2021−2025 годов. Сложный объект, который будет возводиться в условиях высокогорья, включили в программу.

Напомним, Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд было открыто в 1934 году, оно содержит почти 37% разведанных в России запасов вольфрама и молибдена. Добычу полезных ископаемых на Тырныаузском месторождении, полностью остановленном в 2001 году, планируют возобновить в 2023 году.