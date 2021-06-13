Над "Осьминожками" в Ростове-на-Дону завис меч правосудия

Департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова-на-Дону обнаружил, что участок земли под аквапарком "Осьминожки" используется не по назначению.

Поверка показала, что 24 тыс кв м передали в аренду организации под парк с элементами благоустройства, но вместо него здесь построили аквапарк и ледовый каток. К тому же проход на территорию исключительно платный, чего договор аренды не подразумевал, - передает "АиФ-Ростов".

Власти подали в суд на ООО "Аква-парк", арендующее землю уже 14 лет, они требуют в суде разрыва договора аренды. Если дело выиграет ДИЗО, участок придется освободить, а горки и остальные сооружения – снести.