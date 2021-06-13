В Москве покажут фильм о женской футбольной команде из КЧР

На фестивале "Докер", который пройдет в Москве с 18 по 24 июня, покажут документальный фильм о женской футбольной команде "Адыг" из Карачаево-Черкесии, - сообщает mel.fm.

Фильм "Ты же девочка" в рамках фестиваля будет показан 19 июня, его съемки проходили в ауле Адыге-Хабль, в команде "Адыг", которую тренирует Виталий Кундухов.

"Героини фильма во многом отличаются друг от друга, у них разные семьи, условия, даже национальности. Их объединяет русский язык и любовь к футболу, однако многие жители аула Адыге-Хабль осуждают женский спорт как явление. И очень сложно в такой ситуации продолжать верить в мечту, открывать себя миру и доверять ему", - говорит режиссер ленты Настя Тарасова, передает "АиФ-Ставрополье".

Тренер девичьей команды был очень рад съемкам и дал создателям картины полную свободу действий, - добавила оператор фильма Ирина Шаталова.