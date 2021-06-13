Эрдоган обсудит с Байденом Афганистан

Президенты США и Турции Джозеф Байден и Реджеп Тайип Эрдоган проведут завтра встречу на полях саммита НАТО в Брюсселе, основной темой которых станет Афганистан.

Как сообщил сегодня помощник американского президента Джейк Салливан, речь идет о вопросах обеспечения безопасности в Афганистане после того, как страну покинут ВС США – значительную часть миротворческих функций возьмет на себя турецкая армия.

По его словам, "президент Байден обсудит меры в сфере безопасности, в том числе с президентом Эрдоганом".