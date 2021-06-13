Прощай, Нетаньяху? Правительство Израиля возглавил Нафтали Беннет

В Израиле сегодня официально сменилось правительство: впервые за последние 12 лет его премьер-министром был избран не Биньямин Нетаньяху, чья партия "Ликуд" не смогла выиграть парламентские выборы и не вошла в новую правящую коалицию.

Депутаты Кнессета Израиля выразили сегодня вечером доверие правительству весьма многосторонней коалиции "Блок перемен", в которой объединились левые, левоцентристские и арабские партии. При этом Нетаньяху на посту премьер-министра сменил лидер партии "Новые правые" Нафтали Беннет.

Правительство "Блока перемен" было утверждено с минимальным перевесом: в 120-местном Кнессете за него проголосовали 60 депутатов, против – 59, один депутат воздержался.

Власть будет передана "Блоку перемен" уже завтра. Беннет будет руководить правительством Израиля в течение двух первых лет, а затем его сменит лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Напомним, что у "Ликуда" Биньямина Нетаньяху по-прежнему крупнейшая фракция в Кнессете. В марте именно она получила право сформировать правительство, однако никто из оппозиционных фракций не согласился идти с ней на коалицию. В результате теперь статус оппозиции перешел к "Ликуду".