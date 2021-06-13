Тигран Барсегян оказался самым дорогостоящим футболистом чемпионата Казахстана

Как сообщили сегодня казахские спортивные СМИ, в обновленном рейтинге футболистов, участвующих в чемпионате Казахстана самым дорогостоящим спортсменом оказался играющий за "Астану" хавбек Тигран Барсегян.

Дело в том, что сейчас полузащитник сборной Армении, купленный "Астаной", стоит дороже на полмиллиона евро – его цена выросла до 2,5 млн евро.

Таким образом Барсегян обошел поляка Яцека Гуральского, выступающего за "Кайрат" – тот стоит только 2,3 млн евро.