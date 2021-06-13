"Лазаревский клуб" не смог организовать заседание в Москве и вернется в Ереван

Организация продвижения интересов Армении в России "Лазаревский клуб" завтра проведет четвертое заседание, вновь в Ереване. Его темой объявлены современная общественно-политическая ситуация в Армении и в зоне ответственности российских миротворцев на территории Азербайджана и будущее Армении.

Уточняется, что члены заседания с российской и армянской стороны проведут "прямой диалог о реалиях и перспективах развития Армении и российско-армянских отношений".

Примечательно, что при создании "Лазаревского клуба" планировалось, что заседания будут проводиться поочередно в Ереване и Москве, однако вот уже второе мероприятие подряд будет проведено в столице Армении.

Согласно пресс-релизу секретариата клуба, его члены в 2020-2021 годах занимались активной пропагандой точки зрения Еревана на Вторую Карабахскую войну по видом "честной интерпретации происходящего" в СМИ России, Армении и других стран.

Почему клуб не смог организовать заседание по очереди в Москве и решил обосноваться в Ереване, не уточняется.